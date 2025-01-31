В Киеве прогремели взрывы

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В Киеве и в пригороде украинской столицы прогремел ряд взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает телеканал ТСН.

Согласно данным «Карт воздушных тревог Украины», воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях страны.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Оболонском районе беспилотник упал на здание многоэтажного дома.

Накануне в Киевской области сработали силы ПВО из-за зафиксированного в воздушном пространстве беспилотника. Кроме того, воздушная тревога объявлялась в ряде украинских регионов, в том числе и в Киевской области. По данным администрации города Сумы, пострадали четыре человека, еще один человек погиб.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.