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Военная операция на Украине ,  
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Глава Приморско-Ахтарского округа на Кубани сообщил о работе ПВО

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы противовоздушной обороны (ПВО) работают в Приморско-Ахтарске округе Краснодарского края, сообщил глава муниципального образования Максим Бондаренко в своем телеграм-канале.

«Уважаемые жители района, просим соблюдать меры безопасности, не подходить к окнам. Работает ПВО. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие», — сказал он.

Он также призвал не снимать происходящее на видео и не делать фото.

На Кубани из-за дрона загорелся резервуар с нефтепродуктами
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Фото:Алексей Белкин / news.ru / ТАСС

В ночь на 5 февраля в Краснодарском крае обломки украинского беспилотника упали на резервуар «с незначительными остатками нефтепродуктов» в станице Новоминской. Начался пожар, ему присвоили второй ранг сложности и вскоре локализовали. Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

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Теги
Краснодарский край Военная операция на Украине ПВО
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