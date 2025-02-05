Глава Приморско-Ахтарского округа на Кубани сообщил о работе ПВО

Силы противовоздушной обороны (ПВО) работают в Приморско-Ахтарске округе Краснодарского края, сообщил глава муниципального образования Максим Бондаренко в своем телеграм-канале.

«Уважаемые жители района, просим соблюдать меры безопасности, не подходить к окнам. Работает ПВО. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие», — сказал он.

Он также призвал не снимать происходящее на видео и не делать фото.

В ночь на 5 февраля в Краснодарском крае обломки украинского беспилотника упали на резервуар «с незначительными остатками нефтепродуктов» в станице Новоминской. Начался пожар, ему присвоили второй ранг сложности и вскоре локализовали. Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.