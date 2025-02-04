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Подозреваемый в убийстве своего пасынка в Черняховске дал показания

Подозреваемый в убийстве своего пасынка в Черняховске дал показания
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Следователи в городе Черняховске Калининградской области допросили в качестве подозреваемого в убийстве семилетнего мальчика его отчима, мужчина дал признательные показания, сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

«В ходе допроса он сообщил следствию, что избил ребенка из-за того, что тот якобы отказывался выполнять физические упражнения», — говорится в сообщении.

Кроме этого, мужчина рассказал и показал следователям, что спрятал тело ребенка в спортивной сумке и пытался утопить ее в воде. В результате судебно-медицинской экспертизы специалисты установили, что мальчик мог умереть от закрытой черепно-мозговой травмы. Отчиму в ближайшее время предъявят обвинение.

Правоохранительные органы продолжают расследование уголовного дела.

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О задержании мужчины ведомство сообщило ночью 4 февраля. Мальчик ушел из дома вечером 2 февраля после ссоры с родителями. Однако домой не вернулся, из-за чего его мать обратилась в полицию.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

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Теги
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