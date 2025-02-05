Украинский экс-игрок КВН Олег Филимонов сложил мандат Одесского горсовета

Олег Филимонов (Фото: deputatOlegFilimonovOMR / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Народный артист Украины, бывший участник команды КВН «Одесские джентльмены» Олег Филимонов решил уйти из политики и сложил мандат депутата Одесского городского совета, сообщает «Думская».

«Я очень благодарен этому опыту в сессионном зале. Приходите на мои концерты», — сказал Филимонов в своем прощальном слове.

О желании сдать мандат 72-летний шоумен сообщил в декабре 2024 года, напоминает издание. Свое решение он пояснил усталостью и желанием сосредоточиться на творчестве.

Филимонова избрали в Одесский горсовет от партии «Слуга народа» в октябре 2020 года.

Олег Филимонов — украинский юморист, бывший участник команды КВН «Одесские джентльмены» и экс-ведущий телепередачи «Джентльмен-шоу» (1991–2005 годы).