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Умер актер «Джентльмен-шоу» и сценарист «Голых и смешных» Евгений Хаит

Умер актер «Джентльмен-шоу» и сценарист «Голых и смешных» Евгений Хаит

Умер украинский актер из программы «Джентльмен-шоу» и сценарист программы «Голые и смешные» Евгений Хаит. Об этом сообщил его друг, народный артист Украины Олег Филимонов в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Сегодня утром ушел из жизни наш друг, писатель-сатирик, драматург, поэт, блогер, продюсер, человек, с которым мы дружили и работали с 1986 года Женя Хаит. Сердце остановилось, хотя на сердце он никогда не жаловался», — написал Филимонов.

По его словам, прощание с Хаитом пройдет в фойе Одесской киностудии в 12:00 (13:00 мск) 23 января. Актера похоронят на Таировском кладбище в Одессе.

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О смерти Хаита также сообщил Всемирный клуб одесситов. «Искренние соболезнования родителям Жени — Юлии и Валерию Исааковичу Хаиту», — говорится в сообщении клуба в Facebook.

Евгений Хаит — сын игрока одесской команды КВН и писателя-сатирика Валерия Хаита и родной брат одного из основателей театра «Квартет И» Ростислава Хаита. Евгений состоял в команде КВН Одесского государственного университета, с 1991 по 1999 год был художественным руководителем «Джентльмен-шоу», писал сценарии для проекта «Голые и смешные».

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