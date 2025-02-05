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Столичные компании ищут болтолога и менеджера по продажам воздуха

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Олег Елков / Shutterstock
Фото: Олег Елков / Shutterstock

В базе центра «Профессии будущего», который действует при правительстве Москвы, разместили вакансии специалиста по болтологии, книжного блогера и чайного мастера для проведения дегустаций. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Всего в базе 500 тыс. вакансий. «Наиболее оригинальной позицией стал специалист по болтологии в крупную компанию. Соискатель должен обладать отличными коммуникативными навыками, много общаться по телефону, проводить личные встречи и презентации, зарплата — от 150 тыс. до 500 тыс. руб.», — рассказала карьерный эксперт центра Ольга Бухвалова.

Также столичные компании ищут геймера для сопровождения новых игроков в онлайн-играх и «менеджера по продажам воздуха». Последний должен будет заниматься продажами систем вентиляции, увлажнения, очистки и кондиционирования, а зарабатывать он будет до 300 тыс. руб. в месяц.

Еще московским организациям нужны создатель путеводителей для путешественников, книжный блогер и чайный мастер. Последний может получать до 120 тыс. руб., сказала Бухвалова АГН «Москва».

Центр «Профессии будущего» обучает соискателей по 75 различным программам. В число самых востребованных отраслей входят торговля и финансы, промышленность, транспорт и логистика, IT и строительство, рассказывали ранее в мэрии.

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