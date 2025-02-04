Посол заявил об отказе Польши признать ряд объектов собственностью России
Варшава не признает собственностью России некоторые объекты недвижимости, заявил в разговоре с «РИА Новости» российский посол в стране Сергей Андреев.
«Есть еще несколько объектов, которые польская сторона отказывается признавать нашей собственностью. Какие у нее планы на их счет, нам пока не известно», — сказал Андреев.
Дипломат не уточнил, о каких именно зданиях идет речь и где они находятся.
В марте 2022 года, после начала военной операции на Украине, польские власти заблокировали счета российского посольства и торгового представительства. По данным Rzeczpospolita, речь шла об $1,1 млн. Кроме того, Польша изъяла у российского посольства несколько объектов недвижимости, в том числе здание, где проживали дипломаты.
В ответ российская сторона заблокировала счета польского посольства в Москве. Весной 2023 года Варшава изъяла средства посольства России. Позднее полиция поручила сотрудникам российской школы в Варшаве покинуть здание. В мае 2024 года Польша ввела ограничения на передвижение российских дипломатов по стране.
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