«Полиция, открывай!»: кадры задержания похитивших человека в Москве
В Москве полицейские задержали мужчин, которых подозревают в стрельбе и похищении человека. На кадрах, которые опубликовало ведомство, видно, как силовики заходят в квартиры и жилье подозреваемых. «Полиция, открывай!» — предупреждают полицейские, после чего заходят в квартиру, прикрываясь щитом.
Стрельба произошла накануне, на улице Кастанаевской на западе Москвы. Сначала между водителями двух машин произошел конфликт, который закончился стрельбой.
По одной версии, конфликт произошел между покупателем и продавцом машины. Потерпевший — Ислам Хушалаев, 2003 года рождения, — купил машину, однако его не устроило качество. Он позвонил продавцу и назначил встречу, писал ТАСС со ссылкой на источник. По другой версии, конфликт произошел из-за нежелания потерпевшего платить за неисправность машины, которую он арендовал. Владельцы же потребовали оплатить аренду.
В любом случае после встречи между мужчинами начался конфликт, который закончился стрельбой и похищением потерпевшего. Следователи возбудили дело по ст. 126 Уголовного кодекса России (похищение человека).
Вышел тизер фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»
В Узбекистане раскрыли сеть сall-центров, обманывавших россиян
В МВД предупредили о мошеннической схеме с поддельным сайтом Wildberries
Посол Украины заявила о готовности Киева обсудить проведение выборов
Книгу 1903 года вернули в библиотеку спустя 106 лет
Киев потребовал от США гарантий насчет своих металлов
РБК запускает винный салон. Расписание
Минтранс Казахстана опубликовал отчет о крушении самолета AZAL
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Сына Майкла Джордана арестовали за хранение кокаина
Китай ответил Трампу пошлинами на нефть, СПГ и уголь из США
Бейонсе стала самой титулованной артисткой «Грэмми» в истории