«Полиция, открывай!»: кадры задержания похитивших человека в Москве

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В Москве полицейские задержали мужчин, которых подозревают в стрельбе и похищении человека. На кадрах, которые опубликовало ведомство, видно, как силовики заходят в квартиры и жилье подозреваемых. «Полиция, открывай!» — предупреждают полицейские, после чего заходят в квартиру, прикрываясь щитом.

Стрельба произошла накануне, на улице Кастанаевской на западе Москвы. Сначала между водителями двух машин произошел конфликт, который закончился стрельбой.

По одной версии, конфликт произошел между покупателем и продавцом машины. Потерпевший — Ислам Хушалаев, 2003 года рождения, — купил машину, однако его не устроило качество. Он позвонил продавцу и назначил встречу, писал ТАСС со ссылкой на источник. По другой версии, конфликт произошел из-за нежелания потерпевшего платить за неисправность машины, которую он арендовал. Владельцы же потребовали оплатить аренду.

В любом случае после встречи между мужчинами начался конфликт, который закончился стрельбой и похищением потерпевшего. Следователи возбудили дело по ст. 126 Уголовного кодекса России (похищение человека).