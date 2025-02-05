Власти Тувы потребовали расследовать гибель срочника в Брянской области

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Глава Тувы Владислав Ховалыг поручил провести проверку по факту гибели в Брянской области солдата-срочника Кудерека Артына, призванного из республики. Об этом сообщила пресс-служба правительства Республики Тыва на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Житель села Черби Кызылского кожууна Артын был призван в армию в мае 2024 года. 19 января 2025 года семья солдата получила известие о его гибели от сослуживцев из воинской части в Брянской области. По данным правительства республики, сообщения о смерти военнослужащего в ходе несения срочной службы появились в социальных сетях и мессенджерах 21 января 2025 года.

По поручению Ховалыга вице-премьер республики Айдыс Сынаа направил официальный запрос главному военному прокурору России Валерию Петрову с требованием провести расследование.

Для выяснения обстоятельств в воинскую часть в Брянской области, где произошло ЧП, выехал уполномоченный по правам человека в Туве Александр Адыгбай. Вместе с ним отправились представители полномочного представительства республики в Москве.