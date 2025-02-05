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Мосгорсуд назначил дату апелляции по делу француза Винатье

Лоран Винатье
Лоран Винатье (Фото: Юлия Морозова / ТАСС)

В Московский городской суд поступила апелляционная жалоба на приговор гражданину Франции Лорану Винатье (признан иноагентом в России), осужденному на три года колонии по делу о нарушении законодательства об иноагентах, следует из карточки дела в судебной картотеке. Заседание суда назначено на 24 февраля 2025 года.

Винатье задержали в Москве 6 июня. На момент задержания он был сотрудником швейцарского Центра гуманитарного диалога, который «участвует в большинстве мировых конфликтов, реализуя посреднические проекты в различных частях Африки, Ближнего Востока, Евразии и Азии».

Замоскворецкий суд Москвы в октябре 2024 года приговорил его к трем годам лишения свободы по обвинению в сборе данных и уклонении от обязанностей в связи с присвоением статуса иноагента.

Француза Винатье приговорили к трем годам по делу о статусе иноагента
Политика
Лоран&nbsp;Винатье

Винатье признали виновным по ч. 3 ст. 330.1 Уголовного кодекса — уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах. Обвинение запрашивало для него три года и три месяца лишения свободы.

В последнем слове Винатье зачитал стихотворение поэта Александра Пушкина «Если жизнь тебя обманет».

«Выучил, когда я пошел в СИЗО, <...> стихи Пушкина. «Сердце в будущем живет. <...> Все мгновенно, все пройдет; что пройдет, то будет мило», — процитировал тогда он строки из произведения.

Француз признал вину по обоим пунктам обвинения — в неисполнении обязанностей иноагента и в сборе данных о военной деятельности России. В последнем случае, по версии ФСБ, он связывался с многочисленными политологами, социологами, экономистами, военными экспертами и госслужащими во время визитов в Москву и собирал сведения военного и военно-технического характера. Затем француз мог передавать их иностранным спецслужбам в ущерб безопасности России, отметили в ведомстве.

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