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Военная операция на Украине ,  
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Загоревшийся из-за БПЛА резервуар с нефтепродуктами на Кубани потушили

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В Краснодарском крае пожарные потушили возгорание резервуара с нефтепродуктами, который возник после падения беспилотника.

«Возгорание резервуара с остатками нефтепродуктов в станице Новоминской Каневского района полностью ликвидировано в 8:11», — сообщил оперативный штаб региона.

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Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В ночь на 5 февраля губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что обломки украинского беспилотника упали на резервуар «с незначительными остатками нефтепродуктов» в станице Новоминской в Краснодарском крае.

Начался пожар, ему присвоили второй ранг сложности.

В течение января региональные власти и Минобороны несколько раз сообщали об отражении атак дронов в Краснодарском крае. Например, 11 января там уничтожили 16 беспилотников.

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Теги
дроны Вениамин Кондратьев Краснодарский край
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