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Волгоградский губернатор сообщил о возгораниях на НПЗ после атаки дронов

Волгоградский губернатор сообщил об отражении атаки дронов и возгорании на НПЗ
При падении обломков дронов на территории НПЗ в Волгоградской области возникли локальные возгорания, сообщил Бочаров. Беспилотники также атаковали объекты ТЭК в Астраханской области

Российские средства ПВО отразили атаку дронов на Волгоградскую область, при падении их обломков на территории местного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) возникли локальные возгорания. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, его слова приводит пресс-служба правительства области.

Большая часть дронов, атаковавших регион, по словам Бочарова, была перехвачена и нейтрализована. Пострадавших нет. Возгорания на территории НПЗ локализовали.

На фоне атаки дронов наблюдались кратковременные перепады напряжения в электросети, но сейчас Волгоград и прилегающие к нему муниципальные образования снабжаются электроэнергией в полном объеме, добавил губернатор.

Аэропорт Волгограда приостановил прием и отправку рейсов
Общество
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

В аэропорту Волгограда в течение ночи дважды приостанавливали прием и отправку рейсов: такие меры вводят на фоне атак беспилотников после начала военной операции. Полеты ограничили также в аэропортах пяти других городов, в некоторых из них запреты уже сняли.

Атакам беспилотников с вечера 2 февраля подверглись Астраханская, Ростовская, Воронежская и Белгородская области. Ростовский губернатор Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении 29 дронов над регионом. Глава Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что там дроны также пытались атаковать объекты ТЭК. При падении одного из дронов произошло возгорание. Пострадавших, как сообщил губернатор, нет.

Минобороны утром 3 февраля отчиталось об уничтожении 70 дронов над регионами России.

Ранее, 31 января, на НПЗ в Волгоградской области также возник пожар из-за падения обломков дрона. Пострадал рабочий завода, его доставили в больницу. Возгорание быстро потушили. Всего за ту ночь, по данным Минобороны, над российскими регионами сбили 49 беспилотников.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Волгоградская область НПЗ беспилотники
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