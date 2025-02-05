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Общество ,  
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Силовики нашли похищенного в Москве мужчину

Прокуратура Москвы: силовики нашли похищенного в Москве мужчину
Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы

Сотрудники правоохранительных органов установили местонахождение похищенного накануне на западе Москвы мужчины, сообщает телеграм-канал прокуратуры столицы.

Пострадавшему оказывают помощь медики, уточнили в прокуратуре.

Подозреваемые в похищении мужчины были задержаны в Подмосковье, в городе Пушкино.

«В одном из хостелов в Пушкино в Московской обл. задержаны мужчины 1998 и 2001 г.р., подозреваемые в похищении мужчины на западе Москвы», — уточнили в ведомстве.

Задержаны подозреваемые в стрельбе и похищении мужчины в Москве
Общество
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Ранее полиция сообщила, что подозреваемые в стрельбе и похищении мужчины на Кастанаевской улице на западе Москвы были задержаны в Московской области.

Конфликт между подозреваемыми и пострадавшим возник из-за разногласий при продаже ему автомобиля. Злоумышленники применили травматическое оружие, а потом насильно посадили мужчину в машину и скрылись. Впоследствии они высадили его из автомобиля и уехали, рассказали в МВД, уточнив, что жизни потерпевшего ничего не угрожает.

Инцидент произошел вечером 4 февраля.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 126 Уголовного кодекса России — похищение человека. 

По информации телеканала «РЕН ТВ», причиной конфликта стал отказ потерпевшего платить за неисправную машину, которую он ранее арендовал.

Заметив поломку в автомобиле, мужчина припарковал его на Кастонаевской улице, куда приехали владельцы автомобиля и потребовали оплатить аренду. После того, как клиент отказался, началась потасовка и стрельба, отметил телеканал.

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Теги
похищение прокуратура Москва
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Задержаны подозреваемые в стрельбе и похищении мужчины в Москве
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Иномарка стала причиной конфликта со стрельбой и похищением в Москве
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Дело возбудили по факту стрельбы и похищения человека на западе Москвы
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