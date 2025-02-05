Силовики нашли похищенного в Москве мужчину
Сотрудники правоохранительных органов установили местонахождение похищенного накануне на западе Москвы мужчины, сообщает телеграм-канал прокуратуры столицы.
Пострадавшему оказывают помощь медики, уточнили в прокуратуре.
Подозреваемые в похищении мужчины были задержаны в Подмосковье, в городе Пушкино.
«В одном из хостелов в Пушкино в Московской обл. задержаны мужчины 1998 и 2001 г.р., подозреваемые в похищении мужчины на западе Москвы», — уточнили в ведомстве.
Ранее полиция сообщила, что подозреваемые в стрельбе и похищении мужчины на Кастанаевской улице на западе Москвы были задержаны в Московской области.
Конфликт между подозреваемыми и пострадавшим возник из-за разногласий при продаже ему автомобиля. Злоумышленники применили травматическое оружие, а потом насильно посадили мужчину в машину и скрылись. Впоследствии они высадили его из автомобиля и уехали, рассказали в МВД, уточнив, что жизни потерпевшего ничего не угрожает.
Инцидент произошел вечером 4 февраля.
Следователи возбудили уголовное дело по ст. 126 Уголовного кодекса России — похищение человека.
По информации телеканала «РЕН ТВ», причиной конфликта стал отказ потерпевшего платить за неисправную машину, которую он ранее арендовал.
Заметив поломку в автомобиле, мужчина припарковал его на Кастонаевской улице, куда приехали владельцы автомобиля и потребовали оплатить аренду. После того, как клиент отказался, началась потасовка и стрельба, отметил телеканал.
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