Силовики нашли похищенного в Москве мужчину

Фото: Прокуратура Москвы

Сотрудники правоохранительных органов установили местонахождение похищенного накануне на западе Москвы мужчины, сообщает телеграм-канал прокуратуры столицы.

Пострадавшему оказывают помощь медики, уточнили в прокуратуре.

Подозреваемые в похищении мужчины были задержаны в Подмосковье, в городе Пушкино.

«В одном из хостелов в Пушкино в Московской обл. задержаны мужчины 1998 и 2001 г.р., подозреваемые в похищении мужчины на западе Москвы», — уточнили в ведомстве.

Ранее полиция сообщила, что подозреваемые в стрельбе и похищении мужчины на Кастанаевской улице на западе Москвы были задержаны в Московской области.

Конфликт между подозреваемыми и пострадавшим возник из-за разногласий при продаже ему автомобиля. Злоумышленники применили травматическое оружие, а потом насильно посадили мужчину в машину и скрылись. Впоследствии они высадили его из автомобиля и уехали, рассказали в МВД, уточнив, что жизни потерпевшего ничего не угрожает.

Инцидент произошел вечером 4 февраля.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 126 Уголовного кодекса России — похищение человека.

По информации телеканала «РЕН ТВ», причиной конфликта стал отказ потерпевшего платить за неисправную машину, которую он ранее арендовал.

Заметив поломку в автомобиле, мужчина припарковал его на Кастонаевской улице, куда приехали владельцы автомобиля и потребовали оплатить аренду. После того, как клиент отказался, началась потасовка и стрельба, отметил телеканал.