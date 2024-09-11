В немецком Дрездене частично обрушился мост. Видео
Крупный участок моста Карола, по которому проходят трамвайные пути и пешеходная зона, обрушился в реку Эльба в немецком городе Дрезден. Возможная причина — дефект трубы централизованного теплоснабжения.
На видеозаписи, сделанной в темное время суток, слышно, как скрипит конструкция.
Мост является важной транспортной артерией — он соединяет старый и новый города. Обрушение моста также привело к проблемам с централизованным теплоснабжением.
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