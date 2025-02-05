Сенат США утвердил кандидата Трампа на пост главы Минюста и генпрокурора

Сенат США утвердил экс-генпрокурора штата Флорида 59-летнюю Пэм Бонди на должность генпрокурора страны, сообщило Reuters.

Агентство отметило, что Бонди — одна из самых «ярых» политических союзниц президента США республиканца Дональда Трампа. За ее назначение проголосовали 54 законодателя, 46 высказались против.

Это поможет Трампу укрепить свой контроль над Минюстом, отметило Reuters, напомнив, что недавно в министерстве прошла волна сокращений, направленных против прокуроров и агентов ФБР, которые расследовали нападение сторонников президента на Капитолий США 6 января 2021 года.

Ранее Бонди пообещала сохранить независимость Минюста и не смешивать политику с уголовными или гражданскими расследованиями, однако, отметило Reuters , американские законодатели сомневаются в этом.

Бонди представляла интересы Трампа во время его первого судебного процесса по делу об импичменте в 2019 году, а также поддержала его утверждения о том, что результаты президентских выборов 2020 года были сфальсифицированы. Бонди владеет долей в медиакомпании Трампа, Trump Media and Technology Group, уточнило Reuters со ссылкой на финансовые декларации, которые она подала в Управление по вопросам государственной этики. Бонди получила акции стоимостью около $3 млн в результате слияния TMTG с компанией Digital World, в тот момент она работала в консалтинговой фирме Renatus, уточняет Forbes. Она пообещала продать акции «как можно скорее», но не позднее, чем через 90 дней после утверждения ее на посту генпрокурора.

Другой кандидат Трампа на должность генпрокурора страны, бывший конгрессмен от Флориды Мэтт Гейтц, снял свое имя с рассмотрения незадолго до того, как комитет палаты представителей по этике заявил, что он платил женщинам за секс и наркотики и препятствовал работе конгресса.