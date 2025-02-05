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Общество ,  
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Премьер Швеции назвал стрельбу в школе самой страшной в истории страны

Стрельба в в центре образования для взрослых Campus Risbergska в городе Эребру стала самым страшным подобным нападением в истории Швеции, заявил премьер-министр Ульфа Кристерссон, передает Fria Tider

«Это самая страшная массовая стрельба в истории Швеции», — сказал Кристерссон.

Он также призвал перестать строить догадки по поводу мотивов стрелка.

Около десяти человек погибли при стрельбе в шведской школе
Общество
Фото:Kicki Nilsson / TT News Agency / Reuters

В результате стрельбы погибли «около десяти человек», общее число пострадавших и жертв по-прежнему уточняется. Об этом сообщил глава местного полицейского округа Роберто Эйд Форест, передает Associated Press (AP). Личности жертв еще устанавливаются, один из погибших — сам стрелок, уточнил Форест. Полиция полагает, что он действовал в одиночку. Как сообщили AP источники, подозреваемый ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов. По данным Expressen, нападавший покончил с собой. По словам Фореста, полицейские не ожидают повторного нападения и не считают основным мотивом стрельбы терроризм, но этот вывод не окончателен.

Эребру находится примерно в 200 км к западу от столицы Швеции Стокгольма. Как уточняет AP, учащиеся центра в основном старше 20 лет, однако школа реализует программы и для начальных, и для средних классов, а также для людей с задержкой интеллектуального развития. Кроме того, учебное заведение предлагает курсы шведского языка для мигрантов. Всего в Campus Risbergska обучаются около 2 тыс. человек, писала DN.

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Теги
массовая стрельба Швеция
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