В Германии нашли секретный ангар, построенный советскими военнопленными

Производство самолетов в Германии, 1944 год (Фото: Scherl / Global Look Press)

Подземный ангар для самолетов, построенный руками советских пленных во время Второй мировой войны, обнаружили в восточной части Германии в лесу Ляйнавальд на территории земли Тюрингия, сообщает Bild со ссылкой на историка Мирко Кюна.

«Нацисты построили здесь подземный ангар для самолетов, прямо рядом с аэропортом. Ангар получил кодовое название «Альпендоле», — заявил он.

Предположительно, помещение имеет высоту не менее 5 м, ширину 25 м и около 200 м длины. Как считает Кюн, в ангаре можно было разместить около десяти самолетов. Однако в настоящее время неизвестно, что именно хранится в подземном сооружении. Кюн предположил, что там может находиться аэроплан.

Кроме этого, рядом с ангаром в 2011 году нашли захоронения с телами 66 русских военных. По версии историка, их использовали как рабочих для строительства ангара.

По данным издания, вокруг Ляйнавальда ходили слухи, что в лесу немцы спрятали Янтарную комнату или разместили некий тайный культовый объект.

Янтарную комнату в XVIII веке создали немецкие мастера для прусского короля Фридриха I. Позднее ее подарили российскому императору Петру I, и он сделал ее одним из главных объектов своей резиденции в Царском Селе под Санкт-Петербургом. В 1941 году немецкие войска вывезли убранство комнаты в Калининград. Незадолго до штурма города весной 1945 года комната исчезла. До сих пор поиски Янтарной комнаты продолжаются.