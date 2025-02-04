В Германии нашли секретный ангар, построенный советскими военнопленными
Подземный ангар для самолетов, построенный руками советских пленных во время Второй мировой войны, обнаружили в восточной части Германии в лесу Ляйнавальд на территории земли Тюрингия, сообщает Bild со ссылкой на историка Мирко Кюна.
«Нацисты построили здесь подземный ангар для самолетов, прямо рядом с аэропортом. Ангар получил кодовое название «Альпендоле», — заявил он.
Предположительно, помещение имеет высоту не менее 5 м, ширину 25 м и около 200 м длины. Как считает Кюн, в ангаре можно было разместить около десяти самолетов. Однако в настоящее время неизвестно, что именно хранится в подземном сооружении. Кюн предположил, что там может находиться аэроплан.
Кроме этого, рядом с ангаром в 2011 году нашли захоронения с телами 66 русских военных. По версии историка, их использовали как рабочих для строительства ангара.
По данным издания, вокруг Ляйнавальда ходили слухи, что в лесу немцы спрятали Янтарную комнату или разместили некий тайный культовый объект.
Янтарную комнату в XVIII веке создали немецкие мастера для прусского короля Фридриха I. Позднее ее подарили российскому императору Петру I, и он сделал ее одним из главных объектов своей резиденции в Царском Селе под Санкт-Петербургом. В 1941 году немецкие войска вывезли убранство комнаты в Калининград. Незадолго до штурма города весной 1945 года комната исчезла. До сих пор поиски Янтарной комнаты продолжаются.
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