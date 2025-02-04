Главу ростовского минфина арестовали по делу о превышении полномочий

Лилия Федотова во время избрания меры пресечения в Ленинском суде, Ростов-на-Дону, 4 февраля 2025 года (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Заместителя губернатора Ростовской области, главу министерства финансов региона Лилию Федотову заключили под стражу на два месяца по делу о превышении полномочий, сообщает ТАСС из зала суда.

«Суд постановил избрать Федотовой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — огласил решение судья.

РБК направил запрос в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону.

Накануне на Федотову завели уголовное дело по пункту «в» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса — превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на 10 лет.

По данным следствия, в 2020 году чиновница при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно взяла для нужд региона кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд руб. по ставкам свыше 6% годовых. Ущерб бюджету Ростовской области оценивается в 1,9 млрд руб.