Главу ростовского минфина арестовали по делу о превышении полномочий
Заместителя губернатора Ростовской области, главу министерства финансов региона Лилию Федотову заключили под стражу на два месяца по делу о превышении полномочий, сообщает ТАСС из зала суда.
«Суд постановил избрать Федотовой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — огласил решение судья.
РБК направил запрос в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону.
Накануне на Федотову завели уголовное дело по пункту «в» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса — превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на 10 лет.
По данным следствия, в 2020 году чиновница при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно взяла для нужд региона кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд руб. по ставкам свыше 6% годовых. Ущерб бюджету Ростовской области оценивается в 1,9 млрд руб.
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