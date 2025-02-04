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Военная операция на Украине ,  
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В Северной Осетии объявили опасность атаки беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Власти Северной Осетии объявили в регионе режим опасности атаки беспилотников, сообщил глава республики Сергей Меняйло,

Он призвал жителей «сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и доверять только проверенной информации».

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Накануне в регионе объявляли о такой же опасности, в аэропорту Владикавказа был введен режим «Ковер», в связи с чем прием и выпуск воздушных судов были ограничены.

Меняйло заверил, что оперативный штаб республики продолжает работу в круглосуточном режиме.

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Теги
Северная Осетия Сергей Меняйло беспилотники Воздушная тревога
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