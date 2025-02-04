На сессию в Верховной раде пришло рекордно низкое число депутатов

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Почти половина депутатов Верховной рады не пришли на открытие 13-й сессии, это самый низкий показатель зарегистрированных парламентариев, сообщает депутат Рады Ирина Геращенко.

«На 13-й сессии ВР 9-го созыва зарегистрировалось рекордно низкое количество депутатов. 226», — написала она в своем телеграм-канале.

В видеообращении Геращенко назвала ситуацию позорной. По ее словам, большинство у фракции правящей партии «забило на свою работу, просто не ходят».

В свою очередь, депутат Александр Федиенко подчеркнул, что за всю историю работы парламента Украины ни один из созывов не длился дольше 12 сессий.

«Можно регистрировать этот рекорд в книге рекордов Украины», — написал он в своем телеграм-канале.

Согласно Конституции Украины, Верховная рада состоит из 450 депутатов. Однако в настоящее время на сайте числится 401 депутат.

В начале 2024 года глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Верховная рада находится на пороге кризиса из-за намерения значительного числа депутатов отказаться от мандатов, передавала «Страна.ua».