Раде рекомендовали на полгода отстранить Порошенко от заседаний

Петра Порошенко могут на полгода отстранить от заседаний Верховной рады после конфликта с депутатами от фракции «Слуга народа». Поводом стало рассмотрение отзыва экс-председателя политсовета ОПСЖ Юрия Бойко

Петр Порошенко (Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной рады рекомендовал отстранить бывшего президента Украины Петра Порошенко от пленарных заседаний на полгода, сообщила в своем телеграм-канале депутат, председатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

По ее словам, это решение поддержали депутаты фракций «Слуга народа» и бывших представителей запрещенной на Украине «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ).

«Что ж, «Слуги» создают парламентский кризис и ставят под срыв европейскую интеграцию Украины», — считает Геращенко.

Как отмечает издание «Страна», эта инициатива принадлежит главе гуманитарного комитета Никите Потураеву («Слуга народа»). Он обвинил Порошенко в «оскорблении» депутата от правящей партии Богдана Яременко.

Месяцем ранее в «Евросолидарности», основанной Порошенко, заявили о попытках Яременко избить экс-президента в зале заседаний Верховной рады. Во фракции «Слуга народа» отмечали, что в ходе конфликта бывший глава государства нецензурно высказался о депутате.

Как уточнил украинский журналист Дмитрий Гордон (признан иноагентом российским Минюстом), потасовка между депутатами «Евросолидарности» и «Слуги народа» произошла 19 декабря. Тогда на заседании Верховной рады рассматривался проект постановления об отзыве из парламентского комитета бывшего председателя политсовета ОПЗЖ Юрия Бойко. Его «стал защищать» депутат от «Слуги народа» Георгий Мазураш, что возмутило Порошенко, сообщил его однопартиец Максим Саврасов.

Порошенко раскритиковал выступление Мазураша в беседе с Потураевым и рассказал ему о том, что лично передал украинским военнослужащим дроны. Это услышал Яременко и «сначала на словах, потом физически попытался помешать общению». Также, по словам Геращенко, он на русском языке обратился к экс-президенту: «А что, кроме тебя некому было передать?» В правящей фракции обвинили Порошенко во лжи и в пропуске заседаний Верховной рады. В «Европейской солидарности» считают, что от заседаний необходимо отстранить Яременко.

После инцидента бывший президент Украины вышел на трибуну и извинился перед военнослужащими «за негодяев», у которых «начались выборы, а нас — фронт».