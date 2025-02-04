В Энергодаре сбили два украинских беспилотника

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили в Энергодаре два украинских дрона-камикадзе. Об этом сообщил врио мэра города Максим Пухов.

«Снова зафиксирована попытка ВСУ дестабилизировать жизнь в городе. В Энергодаре средствами РЭБ подавлены два дрона-камикадзе ВСУ. Пострадавших и возгораний нет», — написал он.

Пухов предупредил, что в городе сохраняется угроза повторных атак. Он призвал жителей быть внимательными и осторожными, а также посоветовал избегать открытых пространств.

Это не первый случай атак Энергодара беспилотниками ВСУ. 2 февраля в городе пресекли четыре попытки атаковать город дронами-камикадзе. Два из них подавили с помощью РЭБ. При этом никто не пострадал, возгораний после атаки также зафиксировано не было, сообщал глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.