 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Энергодаре сбили два украинских беспилотника

Сюжет
Военная операция на Украине

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили в Энергодаре два украинских дрона-камикадзе. Об этом сообщил врио мэра города Максим Пухов.

«Снова зафиксирована попытка ВСУ дестабилизировать жизнь в городе. В Энергодаре средствами РЭБ подавлены два дрона-камикадзе ВСУ. Пострадавших и возгораний нет», — написал он.

Пухов предупредил, что в городе сохраняется угроза повторных атак. Он призвал жителей быть внимательными и осторожными, а также посоветовал избегать открытых пространств.

Рогов сообщил о попытке ВСУ атаковать Энергодар дронами
Политика
Комплекс&nbsp;радиоэлектронной борьбы

Это не первый случай атак Энергодара беспилотниками ВСУ. 2 февраля в городе пресекли четыре попытки атаковать город дронами-камикадзе. Два из них подавили с помощью РЭБ. При этом никто не пострадал, возгораний после атаки также зафиксировано не было, сообщал глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Читайте РБК в Telegram.

МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией

Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков

В МВД предупредили о мошеннической схеме с поддельным сайтом Wildberries

Путин подписал закон о повышении порога собираемости взносов на капремонт

Президент Польши предрек бум преступности по завершении боев на Украине

Киев потребовал от США гарантий насчет своих металлов

РБК запускает винный салон. Расписание

Россияне установили новый рекорд по потреблению минтая

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Книгоиздатели заявили о дефиците материалов для красивых обложек

Китай ответил Трампу пошлинами на нефть, СПГ и уголь из США

Бейонсе стала самой титулованной артисткой «Грэмми» в истории
Теги
Энергодар беспилотники атака Военная операция на Украине
Материалы по теме
Рогов сообщил о попытке ВСУ атаковать Энергодар дронами
Политика
Над центром Энергодара сбили украинский беспилотник
Политика
Беспилотники ВСУ атаковали Энергодар
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 102,69 (+0,19) Инвестиции, 18:02 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 98,53 (-1,41) Инвестиции, 18:02
В Белоруссии комика Комиссаренко внесли в список причастных к терроризмуПолитика, 19:05
Кураев рассказал о ночи в каталажке в Грузии и депортации из страныОбщество, 19:01
В Энергодаре сбили два украинских беспилотникаПолитика, 18:58
Глава МИД Израиля назвал новые власти Сирии «вежливыми джихадистами»Политика, 18:52
Минтранс Казахстана опубликовал отчет о крушении самолета AZALОбщество, 18:50
Две женщины пострадали при атаке дронов-камикадзе в Брянской областиПолитика, 18:49
В Москве выставили на торги дореволюционную схему метроГород, 18:37
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
В Москве двое взрослых погибли и ребенок пострадал из-за наезда машиныОбщество, 18:35
Комитет по этике РФС оштрафовал Дзюбу на ₽250 тыс. за интервью «Матч ТВ»Спорт, 18:31
«Ведомости» назвали Героя России кандидатом на пост в МинпросвещенияПолитика, 18:30
Роспотребнадзор оценит риски для здоровья после аварии в Черном мореОбщество, 18:26
Как снабжают электроэнергией крупные научные центрыРБК и Россети, 18:22
В Волгограде организовали ПВР для жителей района, куда упали части дроновПолитика, 18:19
В Москве за год стерли 17 тыс. граффитиГород, 18:18