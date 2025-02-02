Рогов сообщил о попытке ВСУ атаковать Энергодар дронами
Дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали город Энергодар в Запорожской области, сообщает глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Начиная с 8 утра сегодня зафиксировано уже четыре попытки ударить по городу управляемыми дронами-камикадзе», — написал он в своем телеграм-канале.
Два из них подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы. При этом никто не пострадал, возгораний после атаки также зафиксировано не было, уточняет Рогов.
Рядом с Энергодаром расположена Запорожская АЭС.
Российские власти регулярно сообщают об атаках ВСУ на Энергодар и территорию Запорожской АЭС. Так, 26 января врио мэра города Максим Пухов рассказал, что в небе над центром города сбили украинский беспилотник. Никто при этом не пострадал, разрушений также зафиксировано не было.
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