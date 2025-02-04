Две женщины пострадали при атаке дронов-камикадзе в Брянской области
Две мирные жительницы пострадали в результате атаки украинских дронов-камикадзе на одно из сел в Брянской области, сообщает губернатор региона Александр Богомаз.
«Атаковали с помощью дронов-камкадзе село Ломаковка в Стародубском муниципальном округе <...> две жительницы села, к сожалению, получили легкие осколочные ранения», — написал он.
Пострадавших доставили в больницу и оказали им всю необходимую помощь. При атаке также был частично поврежден один дом. На месте работают оперативные и экстренные службы, уточнил губернатор.
Приграничные регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Ранее, 1 февраля, над Брянской областью сбили семь украинских беспилотников. Никто не пострадал, разрушений также зафиксировано не было, сообщил тогда губернатор.
Читайте РБК в Telegram.
МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией
Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков
В МВД предупредили о мошеннической схеме с поддельным сайтом Wildberries
Путин подписал закон о повышении порога собираемости взносов на капремонт
Президент Польши предрек бум преступности по завершении боев на Украине
Киев потребовал от США гарантий насчет своих металлов
РБК запускает винный салон. Расписание
Россияне установили новый рекорд по потреблению минтая
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Книгоиздатели заявили о дефиците материалов для красивых обложек
Китай ответил Трампу пошлинами на нефть, СПГ и уголь из США
Бейонсе стала самой титулованной артисткой «Грэмми» в истории