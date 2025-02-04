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Военная операция на Украине ,  
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Две женщины пострадали при атаке дронов-камикадзе в Брянской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Две мирные жительницы пострадали в результате атаки украинских дронов-камикадзе на одно из сел в Брянской области, сообщает губернатор региона Александр Богомаз.

«Атаковали с помощью дронов-камкадзе село Ломаковка в Стародубском муниципальном округе <...> две жительницы села, к сожалению, получили легкие осколочные ранения», — написал он.

Пострадавших доставили в больницу и оказали им всю необходимую помощь. При атаке также был частично поврежден один дом. На месте работают оперативные и экстренные службы, уточнил губернатор.

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Приграничные регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Ранее, 1 февраля, над Брянской областью сбили семь украинских беспилотников. Никто не пострадал, разрушений также зафиксировано не было, сообщил тогда губернатор.

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Брянская область дроны Александр Богомаз пострадавшие Военная операция на Украине
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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