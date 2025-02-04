Спикером финского парламента стал депутат от правой партии Юсси Халла-ахо
Спикером финского парламента вновь стал депутат от правой Партии финнов Юсси Халла-ахо, говорится на сайте парламента страны.
Он набрал 105 из 200 голосов на выборах. В прошлом году его поддержал 91 человек.
Юсси Халла-ахо до 2021 года был лидером ультраправой Партии финнов (также известной как «Истинные финны»). Он резко критиковал ЕС и правительство страны по вопросам миграционной политики. В 2012 году был оштрафован Верховным судом за расистские высказывания.
В 2022 году Халла-ахо заявил, что победа России в военной операции на Украине опасна для имиджа западных стран. По его словам, подобный исход продемонстрировал бы, что «такая развивающаяся экономика, как Россия, может победить весь коллективный Запад».
В 2023 году политик назвал убийство российских солдат «хорошим делом». Позднее пост, опубликованный в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), был удален, отмечает Ilta-Sanomat.
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