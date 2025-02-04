 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Спикером финского парламента стал депутат от правой партии Юсси Халла-ахо

Парламент Финляндии возглавил депутат, одобрявший убийства российских солдат
Сюжет
Военная операция на Украине
Юсси Халла-ахо
Юсси Халла-ахо (Фото: Emmi Korhonen / IMAGO / Global Look Press)

Спикером финского парламента вновь стал депутат от правой Партии финнов Юсси Халла-ахо, говорится на сайте парламента страны.

Он набрал 105 из 200 голосов на выборах. В прошлом году его поддержал 91 человек.

Юсси Халла-ахо до 2021 года был лидером ультраправой Партии финнов (также известной как «Истинные финны»). Он резко критиковал ЕС и правительство страны по вопросам миграционной политики. В 2012 году был оштрафован Верховным судом за расистские высказывания. 

Экс-премьер Финляндии поборется за пост президента с «истинным финном»
Политика
Фото:Chen Jing / XinHua / Global Look Press

В 2022 году Халла-ахо заявил, что победа России в военной операции на Украине опасна для имиджа западных стран. По его словам, подобный исход продемонстрировал бы, что «такая развивающаяся экономика, как Россия, может победить весь коллективный Запад».

В 2023 году политик назвал убийство российских солдат «хорошим делом». Позднее пост, опубликованный в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), был удален, отмечает Ilta-Sanomat.

Читайте РБК в Telegram.

МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией

Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков

В МВД предупредили о мошеннической схеме с поддельным сайтом Wildberries

Путин подписал закон о повышении порога собираемости взносов на капремонт

Президент Польши предрек бум преступности по завершении боев на Украине

Киев потребовал от США гарантий насчет своих металлов

РБК запускает винный салон. Расписание

Россияне установили новый рекорд по потреблению минтая

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Книгоиздатели заявили о дефиците материалов для красивых обложек

Китай ответил Трампу пошлинами на нефть, СПГ и уголь из США

Бейонсе стала самой титулованной артисткой «Грэмми» в истории
Теги
Финляндия депутат парламент спикер
Материалы по теме
МИД Финляндии дал рекомендации для желающих воевать на Украине
Политика
В Финляндии увидели угрозу в росте военного потенциала России
Политика
Премьер Финляндии заявил, что граница с Россией останется закрытой
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 102,69 (+0,19) Инвестиции, 18:02 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 98,53 (-1,41) Инвестиции, 18:02
В Белоруссии комика Комиссаренко внесли в список причастных к терроризмуПолитика, 19:05
Кураев рассказал о ночи в каталажке в Грузии и депортации из страныОбщество, 19:01
В Энергодаре сбили два украинских беспилотникаПолитика, 18:58
Глава МИД Израиля назвал новые власти Сирии «вежливыми джихадистами»Политика, 18:52
Минтранс Казахстана опубликовал отчет о крушении самолета AZALОбщество, 18:50
Две женщины пострадали при атаке дронов-камикадзе в Брянской областиПолитика, 18:49
В Москве выставили на торги дореволюционную схему метроГород, 18:37
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
В Москве двое взрослых погибли и ребенок пострадал из-за наезда машиныОбщество, 18:35
Комитет по этике РФС оштрафовал Дзюбу на ₽250 тыс. за интервью «Матч ТВ»Спорт, 18:31
«Ведомости» назвали Героя России кандидатом на пост в МинпросвещенияПолитика, 18:30
Роспотребнадзор оценит риски для здоровья после аварии в Черном мореОбщество, 18:26
Как снабжают электроэнергией крупные научные центрыРБК и Россети, 18:22
В Волгограде организовали ПВР для жителей района, куда упали части дроновПолитика, 18:19
В Москве за год стерли 17 тыс. граффитиГород, 18:18