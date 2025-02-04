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Падение режима Асада ,  
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Бывший глава МВД Сирии сдался новым властям страны

Сюжет
Падение режима Асада
Мухаммед аш-Шаар (слева) принимает присягу перед Башаром Асадом (справа) в Дамаске 16 апреля 2011 года
Мухаммед аш-Шаар (слева) принимает присягу перед Башаром Асадом (справа) в Дамаске 16 апреля 2011 года (Фото: Sana / Reuters)

Бывший министр внутренних дел Сирии Мухаммед аш-Шаар сдался новым властям страны. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник.

«Бывший министр внутренних дел в правительстве прежнего режима Мухаммед аш-Шаар сдался сирийским властям», — сообщил собеседник телеканала.

Аш-Шаар занимал пост главы МВД Сирии с 2011 по 2018 год. До этого занимал должность начальника военной полиции.

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Политика
Дамаск, Сирия

В Сирии сменилось политическое руководство в конце 2024 года. В ноябре вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. В ночь на 8 декабря антиправительственные силы Сирии объявили о контроле над Дамаском и о свержении режима бывшего президента страны Башара Асада. Сам президент покинул страну и получил убежище в России.

10 декабря возглавивший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб Мухаммед аль-Башир объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.

29 января 2025 года Департамент военных операций Сирии объявил о назначении лидера вооруженной оппозиции Абу Мухаммеда аль-Джулани (настоящее имя — Ахмед аль-Шараа) президентом Сирии на время действия переходного периода. В стране были распущены народный совет (парламент), армия, все службы безопасности и ополчения. Кроме того, отменено действие Конституции.

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