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Военная операция на Украине ,  
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На Украине люди вышли на протест из-за блокпоста на границе с Белоруссией

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Военная операция на Украине

На Украине люди вышли на протест из-за блокпоста на границе с Белоруссией
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В Селе Старое Ровенской области, которое находится на границе с Белоруссией, люди вышли на протест против блокпостов. Об этом сообщили народный депутат Украины Артем Дмитрук в своем телеграм-канале и издание «Страна» со ссылкой на украинскую Госпогранслужбу.

Местные жители требуют убрать рвы и колючую проволоку вокруг населенного пункта, написал Дмитрук. Помимо этого, граждане хотят отмены проверки транспорта и военно-учетных документов у мужчин, а также разрешения на беспрепятственный сбор дикорастущих растений рядом с госграницей, добавил в беседе со «Страной» спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

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Фото:Ed Ram / Getty Images

По его словам, после разъяснительной работы селяне разошлись, разблокировав контрольный пост и освободив дорогу для движения. Однако они остались недовольны проверками и укреплением границы и пригрозили, что могут повторно заблокировать дорогу, что уже делали не раз. Люди также заявляют, что армии Белоруссии на границе нет, отмечает издание.

О том, что Украина укрепляет границу с Белоруссией, начав возводить на границе фортификационные укрепления, опорные пункты и другие военные сооружения, Демченко сообщил в январе 2025 года. Тогда он назвал белорусское направление «угрожающим».

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