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Политика ,  
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⁠Бывший и новый министры обороны Бельгии обменялись шутливыми подарками

Тео Франкен и покидающая свой пост&nbsp;Людивин Дедондер&nbsp;во время передачи полномочий новому министру обороны,&nbsp;Брюссель,&nbsp;3 февраля 2025 года
Тео Франкен и покидающая свой пост Людивин Дедондер во время передачи полномочий новому министру обороны, Брюссель, 3 февраля 2025 года (Фото: Hatim Kaghat / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В Бельгии во время церемонии передачи власти новый и бывший министры обороны страны Тео Франкен и Людивина Дедондер обменялись шутливыми подарками, сообщает газета Het Laatste Nieuws. Церемония прошла в понедельник, 3 февраля.

Франкен подарил Дедондер желтую статуэтку «Писающего мальчика» в ответ на ее недавний пост в социальной сети X. Бывшая глава Минобороны страны разместила фотографию Франкена, на которой он мочится в клумбу с цветами в общественном месте.

«Наш новый министр обороны», — подписала она фотографию.

Как отмечает издание, в 2020 году, когда Дедондер должна была стать новым министром обороны, Франкен также опубликовал пост с аналогичной надписью. На фото в публикации была изображена Дедондер с маленькой собачкой.

Бывшая министр обороны страны также не оставила Франкена без подарка. Дедондер вручила ему брелок с баскетбольной кроссовкой. Это шутливая отсылка к замечанию Франкена о том, что она предпочитает носить баскетбольные кроссовки.

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Теги
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