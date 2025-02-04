Бывший и новый министры обороны Бельгии обменялись шутливыми подарками
В Бельгии во время церемонии передачи власти новый и бывший министры обороны страны Тео Франкен и Людивина Дедондер обменялись шутливыми подарками, сообщает газета Het Laatste Nieuws. Церемония прошла в понедельник, 3 февраля.
Франкен подарил Дедондер желтую статуэтку «Писающего мальчика» в ответ на ее недавний пост в социальной сети X. Бывшая глава Минобороны страны разместила фотографию Франкена, на которой он мочится в клумбу с цветами в общественном месте.
«Наш новый министр обороны», — подписала она фотографию.
Как отмечает издание, в 2020 году, когда Дедондер должна была стать новым министром обороны, Франкен также опубликовал пост с аналогичной надписью. На фото в публикации была изображена Дедондер с маленькой собачкой.
Бывшая министр обороны страны также не оставила Франкена без подарка. Дедондер вручила ему брелок с баскетбольной кроссовкой. Это шутливая отсылка к замечанию Франкена о том, что она предпочитает носить баскетбольные кроссовки.
Новое правительство Бельгии во главе с премьер-министром — лидером праворадикальной партии «Новый фламандский альянс» Бартом Де Вевером принесло присягу королю Филиппу накануне, сообщал телеканал VRT.
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