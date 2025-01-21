 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Пандемия коронавируса ,  
0 

Суд в Бельгии отклонил иск к фон дер Ляйен из-за COVID

Суд в Бельгии отклонил иск к фон дер Ляйен из-за вакцин от COVID
Сюжет
Пандемия коронавируса
Бельгиец Фредерик Балдан в 2023 году подал иск к фон дер Ляйен из-за ее переписки с главой Pfizer, в которой, по данным NYT, обсуждался контракт на закупку 1,8 млрд доз вакцин от COVID. Заявление отклонили
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Суд в Льеже отклонил иск против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, который подал бельгиец Фредерик Балдан из-за возможных нарушений при закупке вакцин от COVID-19, сообщает AFP.

По словам источника агентства, апелляционная инстанция признала неприемлемыми ряд жалоб, поскольку Балдан не смог доказать, что ему был нанесен «личный вред». Суд «признал, что истец неправ по всем пунктам», сказал агентству адвокат фон дер Ляйен Адриен Массе.

Балдан — бельгийский лоббист, специализирующийся на отношениях ЕС и Китая, пишет Euractiv. Иск к главе ЕК он подал в апреле 2023 года, требуя обнародовать переписку фон дер Ляйен с главой американской фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурлой. По мнению Балдана, фон дер Ляйен превысила свои полномочия и нарушила кодекс поведения комиссии, также он обвинил ее в уничтожении государственных документов и коррупции.

Politico узнала о недовольстве ЕС единоличными решениями фон дер Ляйен
Политика
Урсула фон дер Ляйен

По словам адвоката Балдана, к иску присоединились около 500 субъектов, включая физических лиц, политические партии и представителей властей двух государств-членов ЕС — Венгрии и Польши.

О том, что фон дер Ляйен и Бурла несколько месяцев переписывались с целью заключить договор на закупку 1,8 млрд доз вакцин от коронавируса Pfizer/BioNTech, осенью 2021 года сообщила The New York Times. Дать доступ к этой переписке попросил журналист издания netzpolitik.org Александр Фанта. В ответ замглавы ЕК по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова заявила, что сообщения могли быть удалены из-за их «недолговечного, эфемерного характера». Из-за отказа обнародовать текст переписки иски к Еврокомиссии подавали NYT и Bild. Последней удалось получить доступ к некоторым из документов, связанных с переговорами о закупке препаратов, но часть требований суд отклонил.

В ноябре 2024 года в Еврокомиссии подтвердили, что текстовые сообщения, которыми во время пандемии обменивались фон дер Ляйен и Бурла, не сохранились. Там подчеркнули, что в переписке не обсуждались условия контракта по закупке вакцин. «Вот что мог бы написать Альберт Бурла: Нам нужно поговорить. Хорошо. В 6:00 по центральноевропейскому времени», — привел пример адвокат Мигель Бурон Перес.

Читайте РБК в Telegram.

Нетаньяху объявил о начале «масштабной операции по искоренению терроризма»

Отец баскетболиста Тимма назвал его самоубийство подстроенным

Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 29% за неделю

Маск ответил на обвинения из-за похожего на фашистское приветствие жеста

ЦБ опустил официальный курс доллара ниже 100 рублей

Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам выросла до рекордных значений

В Москве перевели постановку на воинский учет в электронный вид

Странная парочка: как винные эксперты сочетали дорогие вина и уличную еду

Названы самые востребованные автомобили с пробегом

Тренера клуба МХЛ отстранили за массовую драку

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия иск в суд COVID-19 коронавирус
Урсула фон дер Ляйен фото

Урсула фон дер Ляйен

политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
Материалы по теме
В ЕК сообщили о попытке фон дер Ляйен организовать встречу с Трампом
Политика
Фон дер Ляйен предсказала Европе борьбу за свободу, как на Украине
Политика
Фон дер Ляйен призвала заменить российский СПГ в Европе на американский
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 103,29 (-1,76) Инвестиции, 18:01 Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 99,93 (-2,03) Инвестиции, 18:01
Суд в Бельгии отклонил иск к фон дер Ляйен из-за COVIDПолитика, 22:38
Ростовский губернатор сообщил об отражении воздушной атакиПолитика, 22:25
Оперштаб на Кубани показал кадры работ около кормы танкераОбщество, 22:21
Министр обороны Франции назвал речь Трампа «пинком под зад» ЕвропеПолитика, 22:10
МИД России обещал поддержку Кубе после решения Трампа о санкционных мерахПолитика, 21:59
СКА прервал четырехматчевую серию поражений, обыграв лидера КХЛСпорт, 21:49
Мэр Киева сообщил о взрывах в городеПолитика, 21:34
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Кандидат в постпреды США при ООН поддержала политику «мира через силу»Общество, 21:34
ЦСКА отыгрался с 1:4, но все равно уступил «Северстали» по буллитам в КХЛСпорт, 21:30
Минобороны сообщило о семи сбитых над Крымом дронах ВСУПолитика, 21:26
Рубио объяснил, почему Трамп не завершил конфликт на Украине за 24 часаПолитика, 21:22
Ставки на рост доллара на мировом рынке достигли максимума с 2016 годаИнвестиции, 21:16
Экс-собкор «России сегодня» в Польше и Чехии Свиридов умер в 59 летОбщество, 21:14
Маск исковеркал имя Олафа Шольца, назвав его тупицейПолитика, 20:50