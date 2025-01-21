Суд в Бельгии отклонил иск к фон дер Ляйен из-за COVID

Бельгиец Фредерик Балдан в 2023 году подал иск к фон дер Ляйен из-за ее переписки с главой Pfizer, в которой, по данным NYT, обсуждался контракт на закупку 1,8 млрд доз вакцин от COVID. Заявление отклонили

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Суд в Льеже отклонил иск против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, который подал бельгиец Фредерик Балдан из-за возможных нарушений при закупке вакцин от COVID-19, сообщает AFP.

По словам источника агентства, апелляционная инстанция признала неприемлемыми ряд жалоб, поскольку Балдан не смог доказать, что ему был нанесен «личный вред». Суд «признал, что истец неправ по всем пунктам», сказал агентству адвокат фон дер Ляйен Адриен Массе.

Балдан — бельгийский лоббист, специализирующийся на отношениях ЕС и Китая, пишет Euractiv. Иск к главе ЕК он подал в апреле 2023 года, требуя обнародовать переписку фон дер Ляйен с главой американской фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурлой. По мнению Балдана, фон дер Ляйен превысила свои полномочия и нарушила кодекс поведения комиссии, также он обвинил ее в уничтожении государственных документов и коррупции.

По словам адвоката Балдана, к иску присоединились около 500 субъектов, включая физических лиц, политические партии и представителей властей двух государств-членов ЕС — Венгрии и Польши.

О том, что фон дер Ляйен и Бурла несколько месяцев переписывались с целью заключить договор на закупку 1,8 млрд доз вакцин от коронавируса Pfizer/BioNTech, осенью 2021 года сообщила The New York Times. Дать доступ к этой переписке попросил журналист издания netzpolitik.org Александр Фанта. В ответ замглавы ЕК по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова заявила, что сообщения могли быть удалены из-за их «недолговечного, эфемерного характера». Из-за отказа обнародовать текст переписки иски к Еврокомиссии подавали NYT и Bild. Последней удалось получить доступ к некоторым из документов, связанных с переговорами о закупке препаратов, но часть требований суд отклонил.

В ноябре 2024 года в Еврокомиссии подтвердили, что текстовые сообщения, которыми во время пандемии обменивались фон дер Ляйен и Бурла, не сохранились. Там подчеркнули, что в переписке не обсуждались условия контракта по закупке вакцин. «Вот что мог бы написать Альберт Бурла: Нам нужно поговорить. Хорошо. В 6:00 по центральноевропейскому времени», — привел пример адвокат Мигель Бурон Перес.