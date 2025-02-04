В СК подтвердили личность выпавшего из окна главы УФАС по Карелии

Артур Пряхин (Фото: Правительства Республики Карелия)

В Петрозаводске выпал из окна глава управления ФАС по Карелии Артур Пряхин, это произошло на месте его работы, сообщили порталу «Карелия.Ньюс» в управлении Следственного комитета (СК) по республике.

Пряхин выпал из окна здания, в котором располагается УФАС. Было ли это окно в его кабинете, не уточняется.

«По данному факту проводится процессуальная проверка», — сообщили РБК в пресс-службе управления СК по Карелии.

Мужчина выпал из окна пятого этажа здания около 12:00 мск. По данным Karelia news, его нашли уже мертвым. Инцидент произошел у здания № 1А на набережной Варкауса.

Артуру Пряхину 56 лет, с 2014 года он занимал пост руководителя карельского УФАС.