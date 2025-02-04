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В Петрозаводске из окна выпал глава управления ФАС по Карелии

Мужчина выпал из окна около 12.00. Его тело нашли около здания управления Федеральной антимонопольной службы по Карелии
Артур Пряхин
Артур Пряхин (Фото: Карельское УФАС России)

В Петрозаводске из окна здания УФАС по республике Карелия выпал мужчина. Об этом пишет агентство «Карелинформ» и издание Karelia news.

Выпавшим оказался глава управления ФАС по республике 56-летний Артур Пряхин, уточняет издание «Губернiя Daily». О том, что погибший — Пряхин, также сообщает местное издание «Фактор» и издание «Столица на Онего».

Мужчина выпал с высоты пятого этажа около 12.00 часов. Источник Karelia news сообщил, что мужчину нашли мертвым.

Инцидент произошел у здания № 1А на набережной Варкауса. По этому адресу находится управление Федеральной антимонопольной службы по Карелии.

РБК направил запросы в пресс-службу СУ СК по Карелии, в УФАС по республике.

Артур Пряхин стал руководителем карельского УФАС в 2014 году. До этого он работал в лесопромышленных предприятиях республики. В 1997-2011 годах работал в МВД. Службу закончил на должности главы управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД по республике Карелия, имел звание подполковника милиции в отставке.

В 2012-2013 годах работал директором по безопасности ОАО «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат». У него были ведомственные награды — медали «За отличие в службе», «За верность долгу», грамоты и медали ФАС. В 2019 году ему была объявлена благодарность президента России.

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