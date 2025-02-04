В Петрозаводске из окна выпал глава управления ФАС по Карелии
В Петрозаводске из окна здания УФАС по республике Карелия выпал мужчина. Об этом пишет агентство «Карелинформ» и издание Karelia news.
Выпавшим оказался глава управления ФАС по республике 56-летний Артур Пряхин, уточняет издание «Губернiя Daily». О том, что погибший — Пряхин, также сообщает местное издание «Фактор» и издание «Столица на Онего».
Мужчина выпал с высоты пятого этажа около 12.00 часов. Источник Karelia news сообщил, что мужчину нашли мертвым.
Инцидент произошел у здания № 1А на набережной Варкауса. По этому адресу находится управление Федеральной антимонопольной службы по Карелии.
РБК направил запросы в пресс-службу СУ СК по Карелии, в УФАС по республике.
Артур Пряхин стал руководителем карельского УФАС в 2014 году. До этого он работал в лесопромышленных предприятиях республики. В 1997-2011 годах работал в МВД. Службу закончил на должности главы управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД по республике Карелия, имел звание подполковника милиции в отставке.
В 2012-2013 годах работал директором по безопасности ОАО «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат». У него были ведомственные награды — медали «За отличие в службе», «За верность долгу», грамоты и медали ФАС. В 2019 году ему была объявлена благодарность президента России.
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