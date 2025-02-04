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В Татарстане предложили загсам отказывать в необычных именах для детей

В Татарстане предложили дать загсам право отказывать в необычных именах детям
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Загсам следует дать право отказывать родителям, желающим дать своему ребенку в качестве имени кличку животного или название предмета, считает уполномоченный по правам детей в Татарстане Ирина Волынец.

«Вы знаете, есть случаи, когда некоторые родители называют своих детей такими именами, несовместимыми со здравым смыслом. Это значения продуктов, животных или предметов, как сахар или соль», — отметила она в разговоре с «РИА Новости».

При возникновении сомнений по поводу имени можно привлекать лингвистов и психологов, добавила Волынец.

«Новые люди» предложили разрешить детям менять свои необычные имена
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В конце января партия «Новые люди» предложила разрешить несовершеннолетним детям менять необычные имена без разрешения родителей, если они подвергаются травле. Депутаты отметили, что в Москве в 2023 году новорожденных называли Люцифером, Донателлой, Европой, Сахаром и Китом, а также давали имена из игры Dota 2: Инвокер, Мирана, Лунара и т.д.

По Семейному кодексу, ребенку нельзя дать имя, в котором фигурируют цифры, числительные, символы и знаки, помимо дефиса. Новорожденного также нельзя назвать бранным словом, кроме того, в имени не должно быть указания на ранг, должность или титул.

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Теги
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