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Общество ,  
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В Екатеринбурге раненного одноклассником школьника отвезли в больницу

Фото: Дарья Широкова / РБК
Фото: Дарья Широкова / РБК

В Екатеринбурге подростка, которого острым предметом ударил одноклассник, госпитализировали, его состояние удовлетворительное, сообщили РБК в пресс-службе минздрава Свердловской области.

В Екатеринбурге раненного одноклассником школьника отвезли в больницу
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«Школьник осмотрен бригадой скорой помощи, необходимая помощь оказана, состояние удовлетворительное», — рассказали в ведомстве.

Подростка отвезли в одну из городских больниц, добавили в минздраве.

В Екатеринбурге школьник ударил одноклассника ножом
Общество

Ранее прокуратура в Екатеринбурге сообщила, что ученик седьмого класса гимназии ударил острым предметом одноклассника в ходе возникшего между ними конфликта.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, драка между школьниками произошла после того, как один из них «произнес оскорбительные слова». Сейчас сыщики анализируют съемки с камер видеонаблюдения, добавил Горелых.

В конце ноября 2024 года в Чебоксарах шестиклассник угрожал ножом другим ученикам, его обезвредил охранник. Как рассказали в региональной прокуратуре, школьник взял нож для нарезки хлеба в столовой. Он не нападал и не пытался поранить одноклассников, а лишь угрожал, отметили в ведомстве.

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Теги
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