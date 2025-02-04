Кремль пообещал защищать дипсобственность в Польше от посягательств
Москва примет зеркальные меры в случае изъятия российской дипломатической собственности властями Польши в Варшаве. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.
«Естественно, мы будем принимать все возможные меры. Да, в самой Польше сейчас эти меры ограничены в связи с оголтелой русофобской политикой Варшавы. Но, конечно же, меры взаимности здесь неизбежны в случае, если какие-то действия будут предприниматься польской стороной», — сказал Песков.
Накануне посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что в Варшаве есть несколько объектов недвижимости, которые польская сторона отказывается признавать российской дипломатической собственностью. Дипломат не уточнил, о каких именно зданиях идет речь и где они находятся.
После начала военной операции на Украине, в марте 2022 года, польские власти заблокировали счета российского посольства и торгового представительства. По данным Rzeczpospolita, речь шла об $1,1 млн. Кроме того, Польша изъяла у российского посольства несколько объектов недвижимости, в том числе здание, где проживали дипломаты.
В ответ российская сторона заблокировала счета польского посольства в Москве.
В октябре 2024 года Польша закрыла российское консульство в Познани. Глава польского МИДа Радослав Сикорский объяснял это решение диверсионной деятельностью со стороны России. Прокуратура страны представила «убедительные доказательства» о попытке диверсии, за которой «стояла иностранная разведка», сообщал дипломат. Сотрудников российского диппредставительства признали «нежелательными лицами» в республике. У России остались генеральные консульства в Гданьске и Кракове.
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