Ликсутов рассказал о росте протяженности бесстыковых путей в метро Москвы

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В Московском метрополитене в 2025 году установят 15 км бесстыковых рельсов, благодаря чему поездки станут тише и плавнее — об этом в телеграм-канале столичного Дептранса сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Для понимания масштаба предстоящих работ вице-мэр привел аналогию с Садовым кольцом, протяженность которого составляет 15,6 км.

По его словам, установку рельсов по новой технологии будут осуществлять в ночное время, чтобы не мешать движению поездов и не задерживать пассажиров. «На всех новых и многих действующих линиях метро монтируем так называемые бархатные пути, — уточнил вице-мэр. — Благодаря им поезда двигаются плавнее и тише».

Ликсутов подчеркнул, что работа по улучшению комфорта столичного метро ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В частности, благодаря технологии алюминотермитной сварки специалисты ликвидируют места, где рельсы соединяются друг с другом.

Заммэра отметил, что на данный момент в метро уже установили почти 400 км бесстыковых рельсов, что составляет примерно половину от всей протяженности путей.

Ранее Ликсутов сообщил, что за последние пять лет количество современных поездов в столичном метрополитене увеличилось почти на 20%. В частности, в период с 2020 года столичные власти закупили более 1,8 тыс. вагонов современного поколения, которые курсируют практически на всех линиях. Таким образом, по оценке заммэра, московское метро является лидером в Европе по темпам обновления подвижного состава.