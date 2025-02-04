Губернатор Забайкальского края передал военным два гладкоствольных ружья
Глава Забайкальского края Александр Осипов передал на нужды военной операции на Украине два гладкоствольных ружья. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
«Это были подарки от дорогих мне людей, которые хранились 25–30 лет. Но на спецоперации они нужнее», — написал он.
Осипов призвал граждан также жертвовать личное оружие. По его словам, жители Забайкалья сдали более 400 единиц оружия. «В основном пользуются спросом многозарядные гладкоствольные ружья и полуавтоматы. Также есть потребность в любых гладкоствольных ружьях любого калибра», — рассказал губернатор.
Летом 2024 года в России был принят закон о передаче конфискованного и невостребованного оружия в зону военных действий. То же касается и оружия, сданного владельцами на хранение в Росгвардию и не востребованного более года. По словам авторов инициативы, на начало года в территориальных органах МВД скопилось свыше 250 тыс. единиц изъятого оружия.
В октябре Росгвардия пообещала освободить от административной ответственности за ряд нарушений владельцев оружия, которые передадут его на нужды военной операции. Речь идет о таких нарушениях в сфере оборота оружия, как просроченная регистрация или перерегистрация (статья 20.11 КоАП), если они не повлекли негативных последствий. Сейчас физлицам за это грозит до 3 тыс. руб. штрафа, должностным лицам — до 5 тыс. руб.
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