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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор Забайкальского края передал военным два гладкоствольных ружья

Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Осипов
Александр Осипов (Фото: am_osipov / Telegram)

Глава Забайкальского края Александр Осипов передал на нужды военной операции на Украине два гладкоствольных ружья. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Это были подарки от дорогих мне людей, которые хранились 25–30 лет. Но на спецоперации они нужнее», — написал он.

Осипов призвал граждан также жертвовать личное оружие. По его словам, жители Забайкалья сдали более 400 единиц оружия. «В основном пользуются спросом многозарядные гладкоствольные ружья и полуавтоматы. Также есть потребность в любых гладкоствольных ружьях любого калибра», — рассказал губернатор.

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Фото:Росгвардия

Летом 2024 года в России был принят закон о передаче конфискованного и невостребованного оружия в зону военных действий. То же касается и оружия, сданного владельцами на хранение в Росгвардию и не востребованного более года. По словам авторов инициативы, на начало года в территориальных органах МВД скопилось свыше 250 тыс. единиц изъятого оружия.

В октябре Росгвардия пообещала освободить от административной ответственности за ряд нарушений владельцев оружия, которые передадут его на нужды военной операции. Речь идет о таких нарушениях в сфере оборота оружия, как просроченная регистрация или перерегистрация (статья 20.11 КоАП), если они не повлекли негативных последствий. Сейчас физлицам за это грозит до 3 тыс. руб. штрафа, должностным лицам — до 5 тыс. руб.

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Теги
оружие Военная операция на Украине Забайкальский край Александр Осипов ружья
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