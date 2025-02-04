Апелляция признала законным банкротство Блиновской

Елена Блиновская (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС)

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о признании блогера Елены Блиновской банкротом, отказавшись удовлетворить ее апелляционные жалобы.

Об этом ТАСС сообщили в суде, уточнив, что решение первой инстанции о банкротстве Блиновской остается без изменений.

В конце ноября 2024 года Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества.

Суд назначил финансового управляющего, который будет заниматься оценкой и продажей активов блогера на торгах. Также ему предоставлено право оспаривать ранее заключенные сделки по продаже имущества.

Блиновская, известная как «королева марафонов», сама подала заявление о банкротстве после того, как Федеральная налоговая служба выявила у нее задолженность по налогам в размере более 900 млн рублей. В рамках уголовного дела ей предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.

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