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Общество ,  
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Под Екатеринбургом склад с полиэтиленом загорелся на площади 2,4 тыс. м²

Склад с полиэтиленом загорелся в поселке Полеводство под Екатеринбургом сообщает пресс-служба управления МЧС по Свердловской области.

Площадь пожара составила 2,4 тыс. кв. м. В результате у ангара обрушилась крыша.

Менее чем через час огонь удалось локализовать. На месте работает 17 единиц спецтехники и 50 специалистов.

В поселке Полеводство работает «Промышленная многопрофильная компания». Фирма была основана в 1998 году и производит упаковочные материалы для розничной торговли.

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