Под Екатеринбургом склад с полиэтиленом загорелся на площади 2,4 тыс. м²

Склад с полиэтиленом загорелся в поселке Полеводство под Екатеринбургом сообщает пресс-служба управления МЧС по Свердловской области.

Площадь пожара составила 2,4 тыс. кв. м. В результате у ангара обрушилась крыша.

Менее чем через час огонь удалось локализовать. На месте работает 17 единиц спецтехники и 50 специалистов.

В поселке Полеводство работает «Промышленная многопрофильная компания». Фирма была основана в 1998 году и производит упаковочные материалы для розничной торговли.

2 февраля в Сергиевом Посаде на территории предприятия «Окна столицы» загорелись 11 бытовок. В результате пожара пострадал мужчина 2001 года рождения. Он получил ожоги рук первой и второй степени, его госпитализировали. Врачи оценили состояние раненого как средней степени тяжести.