В Италии сына Трампа заподозрили в отстреле уток редкого вида

Сына и тезку президента США Дональда Трампа-младшего заподозрили в отстреле уток редкого вида в Венецианской лагуне на севере Италии, сообщают Corriere della Sera и La Repubblica.

Видео с сыном президента США было опубликовано на сайте «Глобальная охота для приключения». На ролик обратил внимание член регионального совета области Венето Андреа Дзанони. По его словам, Трамп-младший во время посещения Италии в декабре участвовал в охоте на побережье Адриатического моря.

На видео сын политика описывает убитых им уток, среди которых заметен огарь, на которого распространяются меры директивы ЕС о защите птиц, отмечает Corriere della Sera.

Дзанони утверждает, что Трамп охотился в природоохранной зоне в коммуне Кампанья-Лупия. В Италии охотникам необходима соответствующая лицензия, выданная полицией и удостоверение — его можно получить только в одном из регионов страны, где охота разрешена, утверждает Дзанони.

Общественный деятель направил жалобу на Трампа-младшего в прокуратуру.

Партия «Зеленая Европа»также заявила о намерении обсудить произошедшее с министром окружающей среды Италии Джилберто Пикетто-Фратиной.