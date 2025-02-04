Radio NV назвало сроки визита спецпосланника Трампа Келлога в Киев

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта Украины и России Кит Келлог посетит Киев в середине февраля, сообщает украинское издание Radio NV со ссылкой на источники.

Дипломат прибудет в украинскую столицу после 11 февраля, отмечает издание. В Киеве Келлог проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Далее посланник Трампа отправится на переговоры в Европу. Кроме того, Келлог примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 14-16 февраля.

Bloomberg писал, что Келлог планировал посетить Украину в начале января. Однако поездку отложили для согласования деталей предложений по мирному урегулированию, которые готовит администрация Трампа.

В начале февраля Келлог заявил, что у команды президента США есть «надежный план» для прекращения боевых действий и начала переговоров России и Украины. По мнению Келлога, добиться прекращения огня возможно «в течение месяцев, а не лет», это отвечает интересам не только обеих сторон, но и всего мира.

По информации The Wall Street Journal, республиканец дал своему спецпредставителю 100 дней, чтобы добиться завершения конфликта. При этом, как отмечала газета, «практически никто не верит», что это возможно.