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Военная операция на Украине ,  
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Radio NV назвало сроки визита спецпосланника Трампа Келлога в Киев

Сюжет
Военная операция на Украине

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта Украины и России Кит Келлог посетит Киев в середине февраля, сообщает украинское издание Radio NV со ссылкой на источники.

Дипломат прибудет в украинскую столицу после 11 февраля, отмечает издание. В Киеве Келлог проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Далее посланник Трампа отправится на переговоры в Европу. Кроме того, Келлог примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 14-16 февраля.

Bloomberg писал, что Келлог планировал посетить Украину в начале января. Однако поездку отложили для согласования деталей предложений по мирному урегулированию, которые готовит администрация Трампа.

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Дональд Трамп

В начале февраля Келлог заявил, что у команды президента США есть «надежный план» для прекращения боевых действий и начала переговоров России и Украины. По мнению Келлога, добиться прекращения огня возможно «в течение месяцев, а не лет», это отвечает интересам не только обеих сторон, но и всего мира.

По информации The Wall Street Journal, республиканец дал своему спецпредставителю 100 дней, чтобы добиться завершения конфликта. При этом, как отмечала газета, «практически никто не верит», что это возможно.

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Дональд Трамп

политик, президент США
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Кит Келлог фото

Кит Келлог

политик, военный, спецпосланник президента США по урегулированию на Украине
12 мая 1944 года
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