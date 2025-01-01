Непомнящий высказал недовольство решением разделить титул с Карлсеном

Карлсен в свою очередь отметил, что сил продолжать финал не было

Российский шахматист Ян Непомнящий удивился предложению норвежца Магнуса Карлсена разделить титул чемпиона мира по блицу после трех ничейных партий на тай-брайке финального матча. Об этом он сообщил на пресс-конференции после финала.

Впервые в истории сразу два шахматиста были признаны чемпионами мира по блицу. Игра шла до трех побед в партиях. В первых двух победил Карлсен. Непомнящий совершил камбэк с 0-2 и перевел матч в тай-брейк до первой победы. И после третьей ничейной партии Карлсен предложил разделить титул.

«Игра была неспокойной, но я не был настроен пессимистично. К тому же в блице может случиться все, что угодно, — отметил Непомнящий. — Меня удивило предложение Магнуса. По‑моему, такой случай уже был в Токио на шахматной Олимпиаде. Тогда мне не очень понравилось решение делить первое место»

«Это было немного противоречивым для меня, но ладно, — добавил россиянин. — Я думаю, сегодняшнее решение приведет к тому, что международная федерация вернет армагеддон, чтобы определить победителя. Но я не собираюсь ныть по этому поводу».

Карлсен в свою очередь отметил, что сил продолжать не было. «Это был длинный день. Мы провели много матчей. И продолжать игру было бы слишком. Поделить победу было правильным решением. Зрители, конечно, понимали, что мы и устали, и нервничали. Это решение кому‑то понравится, а кому‑то — нет»