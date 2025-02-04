Франция начала вывод своих войск из Сенегала
Франция начала выводить свой военный контингент из Сенегала, сообщает портал Senego со ссылкой на источники.
Местным военным передали базы Марешаль, Сент-Экзюпери и Контр-адмирал Проте. Все остальные контролируемые Парижем базы перейдут под контроль Дакара к лету 2025 года, пишет Senego.
Сейчас на объектах в Уакаме и Рюфиске остаются около 200 французских солдат и их семьи. Один из них имеет стратегическое значение для Франции, на нем расположена высокочастотная станция, необходимая для военной связи в Атлантике и Гвинейском заливе, отмечает портал.
Французское завоевание Сенегала началось в XVII веке. В августе 1960 года страна, как и многие другие африканские колонии Франции, объявила о независимости.
Однако Париж продолжил сохранять влияние на бывшие колонии. Выводить войска из этих государств Франция начала в 2022 году.
В начале 2024 года Monde сообщила, что Франция значительно сократит свои военные контингенты в ряде африканских стран, в том числе в Сенегале. Тогда газета писала, что число французских военнослужащих в стране сократится до 100 человек, они будут выполнять в основном функции поддержки.
В конце года президент Сенегала Бассиру Диомай Фай заявил, что присутствие французских военных баз на территории его страны не отвечает национальным интересам и несовместимо с суверенитетом африканского государства.
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