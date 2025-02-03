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Путин присвоил актрисе Анне Снаткиной звание заслуженной артистки России

Анна Снаткина
Анна Снаткина (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Артистке Московского Губернского драматического театра Анне Снаткиной присвоили звание заслуженной артистки России. Указ о награждении подписал президент Владимир Путин, документ размещен на сайте официального публикования правовых актов.

«Присвоить почетное звание «Заслуженный артист России» Снаткиной Анне Алексеевне», — говорится в указе.

Кроме Снаткиной, звание заслуженного артиста получили артистка-вокалистка Ростовского государственного музыкального театра Наталья Дмитриевская, балерина Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета Елена Кабанова и кукловод Екатеринбургского театра кукол Максим Удинцев.

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Анне Снаткиной 41 год, она выступает в Московском Губернском драматическом театре с 2018 года. Кроме работы в театре артистка также снимается в кино и сериалах. Фильмография актрисы насчитывает более 70 работ.

Среди последних — роль продюсера конкурса талантов Нели Худяковой в фильме «Тетя Марта-2» в 2024 году и роль актрисы Тамары в «Кукольном доме» в том же году.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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