Путин присвоил звание Героя Труда почетному президенту ОКР Смирнову
Почетному президенту Олимпийского комитета России (ОКР) Виталию Смирнову присвоено звание Героя труда за особые заслуги в развитии отечественного спорта и олимпийского движения, следует из президентского указа, опубликованного на портале правовой информации.
Смирнову 14 февраля исполнится 90 лет.
Смирнов в 1962-1972 годах возглавлял Федерацию водного поло СССР, в 1970-1975 годах был заместителем и первым заместителем председателя Госкомспорта СССР, в 1975-м стал первым зампредом оргкомитета московской Олимпиады, с 1981-го по 1990-й возглавлял Государственный комитет по физической культуре и спорту РСФСР. В 1990-2001 годах руководил национальным Олимпийским комитетом.
С 1971 по 2015 год он был членом МОК, после стал почетным членом.
ОКР с октября 2024-го временно отстранен МОК из-за включения в его состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
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