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Новым регионам рекомендовали сохранить «старые гербы»

Герб Донецка
Герб Донецка (Фото: Л.А. Бринь / Wikipedia)

Геральдический совет при президенте России рекомендовал сохранить историческую символику на новых территориях и в муниципальных районах новых регионов России. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил председатель совета, государственный герольдмейстер Георгий Вилинбахов.

«Сейчас идет работа как раз с новыми территориями. У нас в прошлом месяце было совещание — Геральдический совет при президенте проводил с представителями новых территорий», — сказал Вилинбахов. 

Он отметил историческую ценность старых гербов, некоторые из них были созданы еще в царские времена. Так было в случае с Крымом, геральдика которого была утверждена во времена Екатерины Великой и с Херсонской областью, герб которой утвержден во времена Александра I.

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«Тем территориям и тем муниципальным образованиям, которые имели старые гербы, мы будем рекомендовать установить старые гербы. Те, которые появились новые, которых раньше не было, — для них возможна разработка новой символики», — продолжил глава геральдического совета.

Представители новых регионов, рассказал Велинбахов, иногда обращаются в геральдический совет за рекомендациями и экспертизой, и сотрудники организации направляют в ответ методические указания о том, каковы основы для создания территориальной геральдики.

На гербе Крыма изображен серебряный грифон, держащий в правой лапе раскрытую серебряную раковину с голубой жемчужиной. Грифон — существо из античной мифологии, с львиным телом и головой орла. С древних времен грифон считается символом Северного Причерноморья.

Герб Донецкой народной республики с двуглавым орлом, держащим в лапах щит был введен в использование в 2014 году. Тогда же утвержден новый герб Луганской народной республики: красная пятиконечная звезда, окаймленная колосьями, завернутыми в флаг ЛНР.

Повторяет исторический герб, утвержденный при Александре I, новый, введенный в использование в 2022 году герб Херсонской области. На нем так же изображен черный двуглавый орел со щитом с православным крестом на нем.

В новой версии герба Запорожской области 2023 года изображены пересеченные ружья и лук со стрелами изображены на красно-зеленом щите.

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Геральдический совет при президенте России регионы Крым Херсонская область Запорожская область ДНР ЛНР
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