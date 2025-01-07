В Петрозаводске ввели режим ЧС из-за взрыва газа в многоквартирном доме
Власти Карелии решили ввести режим ЧС муниципального уровня в Петрозаводске, чтобы быстрее решить проблемы после взрыва газа в квартире в доме на улице Луначарского. Об этом сообщил глава региона Артур Парфенчиков в своем телеграм-канале.
«Вводим в Петрозаводске режим ЧС муниципального уровня. Это позволит быстрее устранить последствия взрыва газа в многоквартирном доме на улице Луначарского», — отметил он.
Губернатор также уточнил, что в больницу доставили четырех человек с травмами разной степени тяжести, погибших нет.
Жильцов дома эвакуировали, шестерых — в общежитие на Первомайской проспекте, двоих — в общежитие Спортшколы № 3 в Студенческом переулке, остальные решили остаться у родственников и знакомых.
Специалисты строительного надзора обследуют дом, чтобы понять, можно ли им пользоваться дальше.
Взрыв газа произошел вечером 6 января в одной из квартир на четвертом этаже пятиэтажки на улице Луначарского в Петрозаводске. Изначально МЧС сообщило о трех пострадавших. Телеканал РЕН ТВ уточнил, что в одной из квартир выбило окна и начался пожар. По данным ТАСС, под завалами находились два человека.
Глава петрозаводского городского округа Инна Колыхматова сообщила, что две квартиры серьезно пострадали. Она также отметила, что власти собираются ввести режим ЧС. Колыхматова уточнила, что обследовать дом буду «в течение нескольких дней», здание охраняет полиция. Она напомнила, что при возникновении вопросов жильцы пострадавшего дома могут обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 051.
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