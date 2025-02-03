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Военная операция на Украине ,  
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ВВС Украины признали гибель летчика на боевом задании

Сюжет
Военная операция на Украине
Иван Болотов
Иван Болотов (Фото: 831MirgorodBrTA / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Капитан воздушных сил Украины пилот Иван Болотов погиб во время боевого вылета, сообщает пресс-служба 831-й бригады тактической авиации в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Там отметили, что пилоту было 24 года. Тип самолета, на котором летал Болотов, не назван.

Минобороны сообщило об уничтожении Су-27 ВСУ в зоне спецоперации
Политика
Фото:РИА Новости

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении истребителями Воздушно-космических сил (ВКС) России самолета Су-27 Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Теги
ВВС Украины летчик Украина Военная операция на Украине
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