ВВС Украины признали гибель летчика на боевом задании
Капитан воздушных сил Украины пилот Иван Болотов погиб во время боевого вылета, сообщает пресс-служба 831-й бригады тактической авиации в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).
Там отметили, что пилоту было 24 года. Тип самолета, на котором летал Болотов, не назван.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении истребителями Воздушно-космических сил (ВКС) России самолета Су-27 Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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