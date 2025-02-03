Минобороны сообщило об уничтожении Су-27 ВСУ в зоне спецоперации
Истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожила в зоне военной операции самолет Су-27 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны.
В военном ведомстве также отметили, что российская армия поразила объект энергетики, обеспечивающий действия ВСУ, цеха производства, места хранения и подготовки к запуску беспилотников, а также скопления живой силы и техники в 146 районах.
Там добавили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре французские управляемые авиационные бомбы Hammer, а также семь реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS.
Накануне Минобороны сообщило о поражении инфраструктуры военных аэродромов и мест хранения топлива для ВСУ. Удары нанесли с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии. В результате была поражена живая сила украинской армии в 153 районах, отметили тогда в ведомстве.
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