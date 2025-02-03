 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Суд арестовал замглавы Дмитровского округа Подмосковья по делу о взятке

Алексей&nbsp;Ионов
Алексей Ионов (Фото: Администрация Дмитровского муниципального округа / VK)

Заместителя главы Дмитровского округа Московской области Алексея Ионова заключили под стражу по делу о получении взятки в особо крупном размере. Информация об этом размещена на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

«Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в карточке дела. Соответствующее решение вынес Тверской суд Москвы в понедельник, 3 февраля.

Дело возбудили по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса — получение взятки в особо крупном размере. Возможное наказание по статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

ТАСС сообщает, что об аресте было подано ходатайство, в котором указаны два человека, дававших взятки Ионову, — Светлана Оберчук и Сергей Дубков; а также начальник отдела рекламы Управления по обеспечению деятельности органов местного самоуправления в Дмитрове Сергей Зыков, которого тоже обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

СК назвал новых фигурантов дела о взятке экс-гендиректора «Фонбета»
Общество
Сергей Анохин

По данным «РИА Новости», Ионов и Зыков с членами администрации округа договорились с рекламодателями за взятку обеспечить им победу в аукционе на установку рекламы, а также создать для их компании выгодные условия. Ионову и Зыкову предъявили обвинение в получении взятки в размере 4 млн 350 тыс. руб.

Читайте РБК в Telegram.

МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией

Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков

Как сейчас выглядит место взрыва в ЖК «Алые паруса»

Создатель батальона «Арбат» скончался в реанимации после взрыва в ЖК «Алые паруса»

Президент Польши предрек бум преступности по завершении боев на Украине

Кадры с места взрыва в холле московского ЖК «Алые паруса». Видео

РБК запускает винный салон. Расписание

Россияне установили новый рекорд по потреблению минтая

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Сколько криптотрейдеры потеряли за сутки из-за падения рынка

Трамп пригрозил ЕС пошлинами на автомобили

Бейонсе стала самой титулованной артисткой «Грэмми» в истории
Теги
Московская область суд взятка в особо крупном размере заключение под стражу
Материалы по теме
Передавший взятку полицейский оценил свои услуги в 2,5 млн руб.
Общество
Начальника представительства Минобороны арестовали по делу о взятке
Политика
СК назвал новых фигурантов дела о взятке экс-гендиректора «Фонбета»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 102,13 (-0,65) Инвестиции, 31 янв, 17:34 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 97,81 (-0,2) Инвестиции, 31 янв, 17:34
В Минэнерго предложили создать реестр оборудования для майнинга. ЗачемКрипто, 18:28
Путин подписал указ о песенном конкурсе вместо «Евровидения»Общество, 18:28
Как снабжают электроэнергией крупные научные центрыРБК и Россети, 18:22
Путин подписал закон о штрафах до ₽2 млн за продажу детям табака и вейповПолитика, 18:14
Переводчик Моуринью перепутал «сумерки» и «туалет» на пресс-конференцииСпорт, 18:09
Путин присвоил звание Героя Труда почетному президенту ОКР СмирновуСпорт, 18:01
В России предложили увеличить штраф за несообщение в военкомат о переездеПолитика, 17:59
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
От простых техник до сложных систем управления
Подробнее об интенсиве
В Туапсе в квартире взорвался бытовой газОбщество, 17:59
Официальный курс доллара США вырос более чем на ₽2 и приблизился к ₽100Инвестиции, 17:56
Фонд реновации стал лидером по вводу жилья в Москве в 2024 годуНедвижимость, 17:55
Чему равна средняя ставка по вкладам в топ-10 банков. Данные ЦБИнвестиции, 17:47
В Грузии сообщили об отзыве членов делегации из ПАСЕПолитика, 17:44
ВОЗ назвала регион с наивысшим уровнем потребления алкоголя в миреВино, 17:41
Начался демонтаж палубы севшего на мель танкера «Волгонефть-239»Общество, 17:36