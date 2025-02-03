Суд арестовал замглавы Дмитровского округа Подмосковья по делу о взятке

Алексей Ионов (Фото: Администрация Дмитровского муниципального округа / VK)

Заместителя главы Дмитровского округа Московской области Алексея Ионова заключили под стражу по делу о получении взятки в особо крупном размере. Информация об этом размещена на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

«Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в карточке дела. Соответствующее решение вынес Тверской суд Москвы в понедельник, 3 февраля.

Дело возбудили по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса — получение взятки в особо крупном размере. Возможное наказание по статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

ТАСС сообщает, что об аресте было подано ходатайство, в котором указаны два человека, дававших взятки Ионову, — Светлана Оберчук и Сергей Дубков; а также начальник отдела рекламы Управления по обеспечению деятельности органов местного самоуправления в Дмитрове Сергей Зыков, которого тоже обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

По данным «РИА Новости», Ионов и Зыков с членами администрации округа договорились с рекламодателями за взятку обеспечить им победу в аукционе на установку рекламы, а также создать для их компании выгодные условия. Ионову и Зыкову предъявили обвинение в получении взятки в размере 4 млн 350 тыс. руб.