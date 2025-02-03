Захарова увидела ненависть в инструкции для наемников от финского МИДа

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Публикация МИД Финляндии инструкции для финнов, которые хотели бы воевать в рядах украинской армии как наемники, является отражением ненависти авторов документа к своим гражданам. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с «РИА Новости».

«На мой взгляд, кроме ненависти к своим собственным гражданам и пренебрежением их судьбой составители подобной «инструкции» ничем и не руководствовались, <...> кто же в правительстве Финляндии так ненавидит финнов?» — считает она.

Руководство для финских граждан власти опубликовали 3 февраля. В нем МИД страны, в частности, подробно описал все вытекающие процессы, связанные с гибелью или ранением иностранного гражданина в бою на Украине.

Иностранных граждан, которые вступают в ряды Вооруженных сил Украины, российские власти считают законными целями. На территории России их преследуют по закону. В 2024 году иностранным наемникам вынесли более 50 приговоров. Всего к уголовной ответственности по ст. 359 УК (наемничество) привлекли более 750 человек.